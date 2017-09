Birmania: township Rohingya Maungdaw quasi cancellata

RANGOON - La minoranza musulmana dei Rohingya e' stata quasi completamente cancellata dalla township di Maungdaw in Birmania. Lo afferma Arakan Project, un'organizzazione per i diritti umani che dal 1999 lavora per il miglioramento delle condizioni dei Rohingya. Arakan Project ha documentato attacchi nelle tre township nel Rakhine, lo stato nel nord della Birmania dove sono concentrati i Rohingya.