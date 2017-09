Gli sparano sotto casa, ucciso nella notte nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 19 SET - Un uomo, Giuseppe Raimo, di 52 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso in modalità ancora da accertare, nella notte in provincia di Napoli. La Polizia è stata allertata dai sanitari dell'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, nel Napoletano, dove l'uomo è stato trasportato da un vicino di casa che, dopo aver sentito l'esplosione di colpi di pistola, ha trovato Raimo gravemente ferito davanti al palazzo, in via Circumvallazione Ovest a Caivano, nel Parco Verde. Lo ha soccorso ma l'uomo è arrivato morto in ospedale. Sul posto gli agenti della Polizia Scientifica di Frattamaggiore hanno trovato tracce ematiche e un bossolo. Sulla dinamica, ancora da accertare, e sul movente indagano gli agenti del commissariato di Afragola.(ANSA).