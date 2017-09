Migranti: Francia, evacuato campo a Grande-Synthe

(ANSA) - PARIGI, 19 SET - È in corso di evacuazione il campo migranti di Puythouck, a Grande Synthe, nel nord della Francia. Lo riporta Franceinfo, spiegando che le 350 persone sgomberate verranno trasportate nei Centri di accoglienza e orientamento (Cao). Per agevolare le operazioni, le forze dell'ordine hanno chiuso l'autostrada A16. Ieri il ministro dell'Interno, Gérard Collomb ha incontrato a Parigi il sindaco di Grande Synthe, Damien Careme, per discutere della situazione dei migranti nella zona.