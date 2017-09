Tajani, leader centrodestra? Sarà Berlusconi

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Sarà Berlusconi". Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha risposto alla domanda dei cronisti su chi sarà il leader del centrodestra. Tajani è intervenuto oggi alla presentazione del libro 'Insieme contro il cancro' dell'oncologo Francesco Cognetti. Parlando poi dello Ius soli, Tajani ha detto di auspicare che "la decisione sulla legge venga presa dopo le elezioni, perché non si può affrontare un tema così delicato con strumentalizzazioni che alla fine danneggiano solo i cittadini non europei che pensano di poter arrivare ad una soluzione per i propri figli".