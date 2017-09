Violenza sessuale: Raggi, governo vari leggi speciali

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Quello che sta accadendo contro le donne è mostruoso: è un settembre nero per l'Italia. Penso alle ultime tragedie a Rimini, nella nostra città, a Lecce e oggi anche a Catania. E' inaccettabile. Bisogna agire ora. Il governo intervenga subito anche con leggi speciali". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a proposito degli ultimi casi di violenze sessuali. "Qui a Roma - ha aggiunto - stiamo potenziando il nostro sistema di videosorveglianza con più telecamere: sono un deterrente. Servono più forze dell'ordine per presidiare capillarmente il territorio e in particolare le periferie. Di tutto questo ne parlerò domani al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato in Prefettura a Roma".