Università: proteste collettivi, 13 sospensioni disciplinari

(ANSA) - BOLOGNA, 19 SET - Tredici sospensioni, dai due ai quattro mesi. Sono le sanzioni disciplinari inflitte dal senato accademico dell'università di Bologna a studenti, esponenti dei collettivi antagonisti, coinvolti nelle proteste contro il 'caro mensa' e i tornelli all'accesso nella biblioteca di Lettere, manifestazioni in alcuni casi con tafferugli tra attivisti e forze dell'ordine. Quattro mesi è la sospensione per uno studente che il 2 ottobre 2016 partecipò ad un'iniziativa contro il prezzo della mensa; quattro hanno avuto la sanzione, uno a quattro e tre a due mesi, per un episodio dell'8 febbraio, quando fu smontata la porta dell'ingresso della biblioteca; otto studenti, infine, sono stati sanzionati, tre a quattro mesi e cinque a due mesi, per i fatti del 9 febbraio, quando la sala studio fu occupata e poi sgomberata dalla Polizia. Le delibere hanno avuto i voti contrari di uno studente e due tecnici amministrativi. Per gli stessi fatti diversi attivisti hanno a carico anche procedimenti penali. (ANSA).