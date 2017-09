Grillo a cronisti,vi mangerei solo per gusto vomitarvi

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Questo è sequestro di persona, io vi mangerei soltanto per il gusto di vomitarvi, voi siete i principi del pettegolezzo, quindi non mi coinvolgerete più". Lo afferma, uscendo dall'hotel Forum, Beppe Grillo rivolgendosi ai cronisti che lo attendevano. "Un minimo di vergogna voi la percepite per il mestiere di che fate, sì o no? O perché fate il vostro lavoro da 10 euro al pezzo" pensate che "giustifichi tutto questo", è l'attacco che Grillo, mentre sale sulla sua auto, rivolge ai media.