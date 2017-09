Lega: finora sequestrati 1 mln e 800 mila euro

(ANSA) - GENOVA, 19 SET - Un milione e 800 mila euro: è la cifra finora bloccata dalla guardia di finanza sui conti della Lega sparsi in tutta Italia secondo quanto trapela da Palazzo di Giustizia. Le fiamme gialle, come ha anticipato oggi Il Secolo XIX, hanno eseguito il provvedimento in circa il 70% degli istituti dove il Carroccio ha un conto.