Terremoto: Foligno celebra ventennale da sisma 1997

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 19 SET - Il 26 settembre prossimo il ministro Claudio De Vincenti sarà a Foligno nell'ambito delle iniziative organizzate dal Comune per i vent'anni dal terremoto del 1997. Il sindaco di allora, Maurizio Salari, fa parte del gruppo di lavoro che ha promosso le iniziative. "Non è un raduno di reduci - ha spiegato Salari - ma si guarda avanti per andare avanti. Quello che è successo è stata un'esperienza non bella per alcuni aspetti, ma esaltante per altri". Oltre alla visita del ministro, il 26 sarà inaugurata una mostra di lavori di studenti degli istituti superiori folignati. Altre iniziative in alcune frazioni, ferite dalle scosse (il 30 settembre a Scopoli, il 1 ottobre a Capodacqua per inaugurare la ex scuola, il 28 ottobre a Colfiorito convegno su sisma e Appennino). Un convegno 'Le emergenze e la comunicazione' sabato 14 ottobre si terrà nel giorno della caduta del torrino. Nel mese di novembre (il 21 e il 22) si svolgeranno due incontri di approfondimento sulle normative legate all'emergenza e alla ricostruzione ma anche alla prospettiva dello sviluppo dopo il sisma. (ANSA).