Russiagate: sospesa audizione avv. Trump,sarà pubblica

(ANSA) - WASHINGTON, 19 SET - La commissione Intelligence del Senato Usa ha rinviato la testimonianza dell'avvocato di Donald Trump, Michael Cohen - convocato oggi a Capitol Hill nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Russiagate - dopo che Cohen ha ignorato la richiesta della stessa Commissione di non parlare con la stampa della sua testimonianza. Cohen ha invece diffuso una dichiarazione a riguardo in mattinata. In risposta la Commissione ha fatto sapere che verrà fissata un'altra audizione "nel prossimo futuro" e che sarà pubblica.