Haniyeh annuncia, 'sciolto il governo di Hamas a Gaza'

(ANSAmed) - GAZA, 19 SET - ''Non solo abbiamo emesso un comunicato per annunciare lo scioglimento del Comitato amministrativo a Gaza, ma abbiamo anche preso misure di fatto ed il Comitato amministrativo non opera più": lo ha affermato oggi, secondo la agenzia Maan, il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, al ritorno a Gaza dopo intense consultazioni in Egitto che hanno spianato la strada ad una riconciliazione con al-Fatah. Haniyeh ha quindi aggiunto che i rappresentanti del governo dell'Anp di Rami Hamdallah "sono i benvenuti a Gaza". Con il termine di 'Comitato amministrativo' Haniyeh si riferiva al 'governo ombra' messo a punto a Gaza alcuni mesi fa da Hamas in aperta polemica con il presidente dell'Anp Abu Mazen, che aveva replicato a sua volta con una serie di sanzioni.