Fortissimo terremoto scuote Città del Messico

Violento terremoto in Messico, crolla un palazzo nella capitale Città del Messico. La magnitudo della scossa è stimata in 7.1 dall’Usgs americano. L’epicentro è nella regione di Puebla, a 10 chilometri di profondità. Panico nella capitale, dove vivono 20 milioni di persone. Molte persone sono fuggite in strada. Fermati i voli sull'aeroporto.