Siria: media, strappato a Isis 90% di Raqqa

(ANSAmed) - BEIRUT, 20 SET - Ormai il 90 per cento di Raqqa, considerata la 'capitale' dell'Isis in Siria, è stata conquistata dalle forze a maggioranza curda sostenute dagli Usa. Lo riferiscono i media libanesi citando come fonte l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus). L'Ondus aggiunge che i combattimenti continuano intorno al centro della città e nella parte nord-orientale, così come i bombardamenti aerei della Coalizione internazionale a guida americana.