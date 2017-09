Londra: altri 2 arresti per attentato metro, totale a 5

(ANSA) - LONDRA, 20 SET - Altre due persone sono state arrestate nelle ultime ore dalla polizia britannica nel'ambito delle indagini sull'attentato di Parsons Green, nella metropolitana di Londra, di venerdì scorso, portando il totale dei fermati a 5. Lo riportano fonti investigative, precisando che un 48enne e un 30enne sono finiti in manette durante un blitz condotto in un edificio della località di Newport, in Galles dove ieri sera era stato compiuto un altro arresto, e sono sospettate sulla base del Terrorism Act, la legge sul terrorismo.