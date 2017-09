Francia: sede Ps in vendita stimata a 55 milioni di euro

(ANSA) - PARIGI, 20 SET - 55 milioni di euro: questo il valore stimato della sede del Parti socialiste a Parigi, di cui ieri la direzione ha annunciato la messa in vendita per rimpinguare le casse del partito. La stima della prestigiosa location di 3.000 metri quadri in Rue de Solférino, a pochi metri dal parlamento, è valida solo se l'edificio verrà considerato abitabile, il che non è il caso oggi, riferisce l'agenzia immobiliare di lusso Barnes. Una stima, dunque, al netto dei lavori necessari per trasformare gli uffici in appartamenti che dovrebbero ammontare a circa 6 milioni di euro. La candidatura fallimentare di Benoit Hamon all'Eliseo, l'uscita dal partito di Manuel Valls, passato a sostenere il presidente Emmanuel Macron, il risultato catastrofico delle politiche a giugno - con i deputati decimati, da 290 a 29 - sono stati colpi letali per il Ps. Il partito è precipitato da 25 milioni di euro di finanziamento pubblico a 7 milioni. Di qui la necessità di cedere la sede storica del Ps voluta da François Mitterrand.