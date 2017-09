L.elettorale: M5s, ennesima norma "anticinquestellum"

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Renzi ed il Pd sono pronti a varare l'ennnesima legge elettorale incostituzionale dopo il Porcellum e l'Italicum, solo per ostacolare il MoVimento 5 Stelle. La Consulta gli ha bocciato tutte le riforme, il popolo la schiforma costituzionale, non sono capaci di scrivere una legge costituzionale, e pretendono di approvare una legge elettorale contro e senza il primo movimento del Paese. Questo è il senso della democrazia in casa Pd, che non lavora alla luce del sole, in Parlamento, per la migliore legge possibile per i cittadini, ma al buio degli scantinati della politica, per mantenere il potere. Basti vedere quello che stanno facendo con i vitalizi, approvati alla Camera solo grazie a noi, e affossati al Senato per mantenere la pensione privilegiata. E dicono a noi che siamo inaffidabili: i Dem non conoscono vergogna". E' quanto affermano in una nota i deputati M5S della commissione Affari costituzionali a proposito della nuova proposta di legge elettorale a cui lavora il Pd, il Rosatellum 2.0.