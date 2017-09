Siria: attivisti Dayr Zor, migliaia civili in trappola

(ANSAmed) - BEIRUT, 20 SET - Decine di migliaia di civili sono intrappolati nella zona orientale di Dayr az Zor, nell'est della Siria e ultima roccaforte urbana in mano all'Isis di tutto il Medio Oriente, da giorni al centro dell'offensiva russo-iraniana-governativa e dell'avanzata di truppe curde sostenute dagli Usa. Lo affermano all'ANSA attivisti locali in città e altri in contatto continuo con loro familiari. "I civili sono intrappolati sotto incessanti raid aerei russi, i dirigenti stranieri dell'Isis usano la manovalanza siriana come carne da macello", afferma Omar Abu Layla, interpellato via Skype.