Parigi si impegna a rifare il 'look' alla Tour Montparnasse

(ANSA) - PARIGI, 20 SET - Parigi vuole rifare il 'look' alla Tour Montparnasse, il grattacielo meno amato dai parigini piantato come un siluro nel cuore della città. Ora una squadra di architetti francesi - riuniti nella 'Nuova agenzia per l'operazione Maine-Montparnasse' - è stata incaricata di ripensare completamente l'edificio trasformandolo in un grattacielo più aperto e verde. In città, gli abitanti non si sono mai davvero completamente rimessi dal trauma degli anni '70 quando quella torre colossale in stile Manhattan stravolse l'omogeneità dello skyline parigino. Visibile dai quattro angoli di Parigi quel grattacielo è ormai inseparabile dal paesaggio urbano. Per scherzare, alcuni dichiarano che salire all'ultimo piano della Tour Montparnasse è l'esperienza più bella che si possa fare a Parigi perché "è l'unico posto da cui non la vedi".