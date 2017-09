(ANSA) - TEHERAN, 20 SET - Un pedofilo assassino di 40 anni, Esmail Rangraz, è stato impiccato in pubblico questa mattina nella città iraniana di Parsabad Moghan, in provincia di Ardebil. Rangraz era stato arrestato nel giugno scorso per aver violentato e ucciso una bambina di sette anni, Atena Aslani, nascondendone poi il corpo nel parcheggio della sua abitazione. L'uccisione della piccola era avvenuto il 18 giugno scorso, ma il corpo fu scoperto venti giorni dopo. L'episodio aveva suscitato notevole collera ed emozione in Iran - ha ricordato il il procuratore di Ardebil, Nasser Atabati - e ciò ha spinto le autorità a svolgere le indagini e il processo il più presto possibile, arrivando in due mesi all'esecuzione della pena.