Minoranze: nuovo comune val di Fassa solo in ladino

(ANSA) - BOLZANO, 20 SET - Il consiglio regionale del Trentino Alto Adige è tornato ad occuparsi della toponomastica monolingue, questa volta però non in tedesco ma in ladino. Un disegno di legge della maggioranza prevede infatti, l'istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich, come voluto da un referendum dello scorso novembre. Il consigliere di Alto Adige nel cuore Alessandro Urzì ha criticato la denominazione solo in ladino Sèn Jan, senza l'addizione italiana di S. Giovanni, temendo "un effetto guida anche per l'Alto Adige". Urzì ha espresso dubbi sulla costituzionalità. L'assessore Josef Noggler ha risposto che il referendum non riguardava solo l'unificazione dei comuni ma anche la sua nuova denominazione. Dopo un lungo dibattito il consiglio regionale ha respinto la richiesta di rinvio del ddl, chiesto da Urzì.(ANSA).