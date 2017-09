(ANSA) - LIVORNO, 20 SET - "Voglio scusarmi davanti alla città e ai parenti delle vittime di questa disgrazia. Voglio scusarmi per il siparietto fuori luogo che ha visto protagonisti me ed il vescovo nel giorno dei funerali di molte delle vittime". Lo ha detto in chiusura del suo discorso il sindaco di Livorno Filippo Nogarin oggi in consiglio comunale nella seduta sulla tragedia che ha colpito la città. "Ho commesso un errore - ha affermato Nogarin - e ho sporcato una giornata di lutto con una polemica sterile, inutile e inopportuna. E dunque chiedo nuovamente scusa a tutti quanti". Nogarin ha poi ricostruito i fatti di quella tragica notte ribadendo di essere stato avvertito dal suo capo di gabinetto.