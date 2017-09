(ANSA) - ROMA, 20 SET - Oggi "ci dedicheremo alla questione Libia, c'è un vertice tra i principali leader e vedrò tra qualche minuto Sarraj per preparare la riunione". L'obiettivo è "proporre, sollecitare l'Onu a tornare in Libia, ce n'è bisogno per il processo pace e per la questione migratoria perché le condizioni dei rifugiati in Libia hanno bisogno di essere sorvegliate e migliorate sul fronte dei diritti umani. E nessuno meglio dell'Onu ci può aiutare". Così il premier Paolo Gentiloni a New York per l'assemblea generale Onu.