(ANSA) - ROMA, 20 SET - Vedremo domani le carte ma per quel che si capisce fin qui la proposta sarebbe: un terzo di collegi con alleanze a geometria variabile, cioè un orgasmo per il trasformismo. Poi due terzi di liste bloccate, cioè parlamentari nominati, i giornali un mese prima potranno pubblicare i due terzi dei parlamentari. Terzo: una soglia abbassata al 3% con un'esplosione della frammentazione. Chi sostiene che tutto questo assomiglierebbe al Mattarellum e' in radicale malafede". Così Pier Luigi Bersani annuncia battaglia.