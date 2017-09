Capodanno ebraico, esercito chiude valichi con i Territori

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 SET - L'esercito israeliano ha annunciato la chiusura dei valichi di frontiera con la Cisgiordania e Gaza da oggi, vigilia del Capodanno ebraico che comincia stasera. La misura di routine sarà in vigore fino a sabato prossimo anche in base - ha precisato l'esercito - alla "situazione". Durante il periodo di chiusura dei valichi sono previste eccezioni al transito delle persone soprattutto per motivi umanitari. La polizia israeliana ha fatto sapere di aver predisposto, come ogni anno in questo periodo, il rafforzamento degli agenti in tutta Gerusalemme in modo da mantenere l'ordine durante le festività che cominciano con il Capodanno e che saranno seguite a fine mese da Kippur e poi dai giorni di Sukkot. La chiusura dei valichi - ha spiegato l'esercito - è volta sia ad impedire attacchi terroristici sia a consentire alle forze di sicurezza di celebrare le feste.