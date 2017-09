(ANSA) - ROMA, 21 SET - La premier britannica Theresa May ha minacciato la notte scorsa di negare milioni di sterline in contributi britannici alle Nazioni Unite mettendo in guardia contro una "crisi di fiducia" nei confronti delle organizzazioni globali. May, riporta il Times, ha chiesto riforme urgenti all'Onu, definendola rigonfia, disorganizzata e in preda a scandali di abusi durante il suo discorso all'assemblea generale dell'organizzazione a New York.