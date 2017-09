(ANSA) - ROMA, 21 SET - La Polizia inaugura oggi la Giornata Europea Senza Morti Sulle Strade. L'iniziativa, denominata "EDWARD" (European Day Without A Road Death), è promossa dal Network Europeo delle Polizie Stradali "TISPOL", del quale la Polizia Stradale italiana ha la Presidenza dal mese di ottobre 2016. Tutti gli Stati aderenti al network "TISPOL" si sono impegnati a far sì che il 21 settembre 2017 possa essere, in tutta Europa, una giornata caratterizzata da zero vittime sulle strade. L'iniziativa vuole aumentare la consapevolezza sul fenomeno della mortalità ed incidentalità grave sulle strade, oggi più che mai in aumento, di richiamare l'attenzione degli utenti sulla necessità di riallinearsi agli obiettivi europei relativi alla riduzione del 50% del numero di vittime entro il 2020. L'iniziativa si accompagnerà a una campagna di sensibilizzazione anche sul web. Il progetto "EDWARD" è illustrato alla pagina web: https://projectedward.eu/.