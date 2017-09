(ANSA) - BRESCIA, 21 SET - Si è chiuso con dieci condanne per complessivi 109 anni e 6 mesi e 6 assoluzioni il processo davanti al tribunale di Brescia per estorsioni, minacce, detenzione abusiva di armi, aggravati dall'associazione a delinquere di stampo mafioso, per fatti accaduti a Mantova dove nel 2015 vennero arrestate 117 persone e con l'inchiesta dell' antimafia che toccò anche l'amministrazione comunale. Fra i condannati c'è Nicolino Grande Aracri, capo cosca e boss della 'ndrangheta. Per lui la pena da scontare è di 28 anni.