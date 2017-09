Pedofilia: Papa, a colpevoli abusi non darò mai grazia

(ANSA) - VATICANO, 21 SET - "Chi viene condannato per abusi sessuali sui minori può rivolgersi al Papa per avere la grazia" ma "io mai ho firmato una di queste e mai la firmerò". Lo ha detto Francesco parlando a braccio alla Commissione Pontificia per la protezione dei minori. "Spero che sia chiaro e questo lo potere dire", ha aggiunto. Sul pedofilia "la coscienza della Chiesa è arrivata un po' tardi: quando la coscienza arriva tardi, i mezzi per risolvere il problema arrivano tardi". "Io sono consapevole di questa difficoltà ma è la realtà e lo dico così: Siamo arrivati in ritardo. Forse l'antica pratica di spostare la gente, di non fare fronte al problema, ha addormentato un po' le coscienze". "Lo scandalo dell'abuso sessuale è veramente una rovina terribile per tutta l'umanità, che colpisce tanti bambini, giovani e adulti vulnerabili in tutti i paesi e le società. Per la Chiesa è stata un'esperienza molto dolorosa. Sentiamo vergogna per gli abusi commessi da ministri consacrati, che dovrebbero essere i più degni di fiducia".