(ANSA) - ROMA, 21 SET - Su vitalizi e privilegi ai politici si sta consumando l'ennesima farsa da parte del PD, di Fi e Lega in Commissione Affari Costituzionali in Senato. Tutti, dagli ex parlamentari a quelli attuali, parlano di uguaglianza tra i cittadini, mentre poi alla prova dei fatti tutti che si tengono stretto il 'malloppo' dei privilegi, parlando di diritti acquisiti, di incostituzionalità, e fesserie del genere". Lo affermano in una nota i parlamentari del MoVimento 5 stelle delle commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato.