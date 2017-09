Prova spray al peperoncino a teatro, denunciata 51enne

(ANSA) - BOLOGNA, 21 SET - Apertura della stagione con un piccolo 'fuori programma' ieri sera al teatro Europauditorium di Bologna: prima dell'inizio dello spettacolo, il pubblico è stato fatto uscire perchè una donna di 51 anni aveva spruzzato una bomboletta di spray al peperoncino in un cestino dei rifiuti. La fuoriuscita del gas irritante, in una delle sale dove era in corso l'aperitivo, ha provocato tosse e bruciore alla gola a diverse persone che si trovavano nei pressi, che hanno creduto di trovarsi di fronte a una fuga di gas. Sono stati avvisati i Carabinieri che si trovavano già in zona: il pubblico è stato invitato a uscire e la sala è stata messa in sicurezza. I militari hanno accertato che tutto era partito dallo spray da autodifesa che la 51enne, a quanto pare, aveva voluto provare in un cestino dopo averlo ricevuto in regalo dal compagno. La giustificazione non l'ha salvata da una denuncia per 'getto pericoloso di cose'. La bomboletta è stata sequestrata dai Carabinieri.(ANSA).