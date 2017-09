Presentato il Rosatellum bis. Come funziona Video

Il relatore alla legge elettorale, Emanuele Fiano (Pd), ha depositato in commissione Affari costituzionali della Camera il nuovo testo base, il cosiddetto Rosatellum 2.0, che prevede il 36% dei deputati eletti in collegi uninominali e il 64% con metodo proporzionale.

Il Rosatellum (Come funziona - Video)

l nuovo Rosatellum (dal nome del capogruppo dei deputati pd alla Camera Ettore Rosato) è un sistema su base proporzionale con un correttivo maggioritario: prevede infatti 231 collegi uninominali, che spingono a formare coalizioni, e uno sbarramento al 3% per le singole liste e al 10% per le coalizioni. La distribuzione dei seggi è per il 36% maggioritaria e per il 64% proporzionale. Nei collegi plurinominali, dove vale il proporzionale, sono previsti dei listini molto corti, dai 2 ai 4 candidati massimo. Non è ammesso il voto disgiunto. Viene fissata inoltre una quota di genere nella proporzione di 60-40%. La nuova scheda elettorale sarà unica e conterrà i nomi dei singoli candidati associati ai partiti che li sostengono, con accanto i nomi del listino della circoscrizione relativa.

Chi è favorevole, chi è contrario

Fiano ha incontrato i rappresentanti di quasi tutti i gruppi, dato che M5s ha disertato sostenendo che il cosiddetto Rosatellum 2.0 è un "anticinquestellum", visto che introduce le coalizioni, a cui si oppongono strenuamente. E una bocciatura totale è giunta anche da Mdp con Pierluigi Bersani, che invece chiede di rimanere sul proporzionale. Il Pd invece spera di strappare l'assenso a Giuliano Pisapia grazie alla previsione di coalizioni nei 231 collegi uninominali. "E' l'ultimo tentativo possibile" avverte il vicesegretario dem Maurizio Martina.

Il Rosatellum bis - ha detto il deputato M5s Danilo Toninelli - è "una legge incostituzionale contro il M5s: quindi, con tutto quello che abbiamo da fare in questi giorni, non perderemo tempo, neanche un istante, a discuterla. Non andrò in Commissione a perdere tempo con chi vuole fare del male alla principale forza politica del paese cercando ci creare una coalizione unica contro di noi".

Il presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, ha definito "serio" il testo base da parte del relatore del Pd Fiano e assicurato un primo via libera da perte di Forza Italia. "Aspettiamo di leggere ovviamente i contenuti e vedere il calendario ma noi pensiamo che questa nuova proposta possa essere presa in seria considerazione".

Per la ministra per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, "va assecondato in ogni modo il tentativo che si sta compiendo alla Camera di trovare un accordo su di una messa a punto del sistema elettorale per assicurare almeno, e il più possibile, l'omogeneità della composizione delle due Camere". La ministra sottolinea che trovare un accordo sulla nuova legge elettorale è "un dovere e una responsabilità" nei confronti del Paese. La ministra ricorda che "la Corte Costituzionale, in numerose pronunce, ha affermato che le leggi elettorali sono 'costituzionalmente necessarie, in quanto indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali'". Ma la Corte - aggiunge Finocchiaro - ha anche auspicato, nella sentenza del 2016 sull'Italicum, l'introduzione per i due rami del Parlamento di sistemi elettorali che non ostacolino "la formazione di maggioranze parlamentari omogenee".

Secondo il presidente del gruppo Misto alla Camera, Pino Pisicchio, "il presupposto di ogni ragionamento è che la legge elettorale dev'essere fatta perché non si può andare al voto senza. L'onere della proposta è del Pd che oggi si assume la responsabilità di un modello in cui si vuole coniugare rappresentanza e governabilità. È una buona base. Lavoriamo".

Mette in guardia l'ex premier Massimo D'Alema : "Se si pensa a fare una porcheria ai nostri danni, una legge pastrocchio con la Lega, siamo pronti a non votare la fiducia. Non è possibile subire di tutto e reggere il moccolo al governo. Questa è la mia posizione personale".