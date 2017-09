L. elettorale: Toninelli, Rosatellum bis non passerà mai

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Se mi piace il 'Rosatellum Bis? No, l'hanno depositata adesso, non ce la faranno mai". A parlare è Danilo Toninelli (M5s), che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. "Sapete perché non ce la faranno mai? Immaginatevi - ha proseguito Toninelli - al tavolo Renzi, Alfano, Berlusconi che con la cartina dell'Italia devono dividersi i collegi...".