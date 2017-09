Catalogna:da Sardegna proposta di stoccare schede referendum

(ANSA) - CAGLIARI, 21 SET - "Stampare e stoccare qui le schede per il regolare svolgimento del referendum, con l'impegno a consegnarle a loro richiesta nei modi e nei tempi da convenirsi". Arriva dalla Sardegna, una delle Regioni italiane con maggior radicamento di movimenti indipendentisti, l'offerta d'aiuto alla Generalitat de Catalunya. La proposta è del segretario nazionale del Partito sardo d'Azione, Christian Solinas, che ha invitato la Giunta regionale a venire incontro alla Generalitat mettendo in sicurezza le schede. L'esponente sardista è stato anche promotore e primo firmatario dell'ordine del giorno di vicinanza al popolo catalano approvato dal Consiglio regionale. "Esprimo soddisfazione per il via libera unanime dell'Assemblea all'odg per manifestare solidarietà in questa drammatica congiuntura storica - commenta Solinas - riaffermando il diritto degli individui e dei popoli alla propria libertà ed autodeterminazione, e per garantire alla Catalogna il diritto ad esprimersi nel referendum per l'indipendenza". Il governatore sardo Francesco Pigliaru ha già chiarito la sua posizione: "Quando la forza vince sul dialogo non è mai la strada giusta. Per questo - ha dichiarato - abbiamo espresso direttamente il nostro sostegno alla Generalitat e per questo la Sardegna è vicina al popolo catalano e alle sue istituzioni". Domani alle 17 si muove tutta la galassia indipendentista: il Comitadu sardu pro su Referendum da sa Capalunya ha promosso una manifestazione di sostegno con un sit-in in programma a Cagliari in piazza Garibaldi, nell'angolo di fronte al Consolato spagnolo. (ANSA).