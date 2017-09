Furto di una collana d'oro, auto affittata a Parma. 27enne nei guai

Hanno rubato una preziosa collana d’oro a un’anziana e per questo 3 persone sono state denunciate per furto aggravato. Nei guai sono finiti tre ventenni romeni, due donne e un uomo. Denunciato, per favoreggiamento reale, anche un 27enne di Caltagirone (Palermo) ma residente in provincia di Parma, accusato dai carabinieri di Castiglion Fibocchi (Arezzo) di aver affittato ai romeni l’auto con la quale è stato portato a termine il colpo. Nel corso delle indagini i militari hanno scoperto che il 27enne risulta proprietario di oltre 1000 auto e secondo i carabinieri molte di queste le affittava ai rom. La collana d’oro portata via all’anziana lo scorso mese di agosto aveva un valore di circa 400 euro.