G7: prefetto, città aperta e pronta ospitare eventi

(ANSA) - TORINO, 21 SET - "Torino, come Venaria, resteranno aperte. Non ci saranno divieti né inibizioni". Così il prefetto di Torino, Renato Saccone, alla vigilia del G7 di Industria, Scienza e Lavoro. "Mi sono incontrato con Chiamparino e Appendino e siamo sulla stessa lunghezza d'onda: garantiremo degna ospitalità e adeguata sicurezza a qualsiasi evento venga programmato", aggiunge a proposito delle polemiche per l'esclusione di Torino dagli eventi del summit. "La città non si ferma - sostiene -: gli eventi in programma sono tanti". "Non sta a noi decidere quali eventi fare e quali no, siamo invece pronti a gestirli", aggiunge il prefetto di Torino a proposito della visita ai laboratori del Politecnico di Torino e alla cena di gala al Castello del Valentino. Appuntamenti che, anche dopo la presa di posizione del presidente della Regione Sergio Chiamparino, potrebbero tornare a far parte delle attività proposte a ministri ed esperti provenienti dai Paesi partecipanti. "Il dissenso? Avrà la più ampia libertà di esprimersi".(ANSA).