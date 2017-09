Pedofilia: andrà in carcere giovane liberato nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 21 SET - Andrà in carcere il giovane pakistano di 21 anni accusato di violenza sessuale nei confronti di un minorenne disabile residente in un comune della bassa reggiana. Lo ha deciso il Riesame accogliendo il ricorso del sostituto procuratore di Reggio Emilia Maria Rita Pantani contro la decisione del Gip Giovanni Ghini, che il 18 agosto scorso aveva concesso all'indagato, reo confesso, l'obbligo di firma e il divieto di avvicinamento alla vittima dell'abuso. Il 21enne era stato arrestato nei giorni precedenti ed era finito ai domiciliari. Il suo ritorno in libertà aveva poi sollevato vaste proteste e quella decisione del Gip è ora al vaglio del Csm e del ministero della Giustizia. Da alcuni giorni il 21enne, che ha sempre sostenuto come il ragazzo con cui aveva avuto il rapporto fosse consenziente, risiedeva a Reggio. Il suo avvocato, Domenico Noris Bucchi, fa sapere che non ricorrerà in Cassazione contro il provvedimento di custodia cautelare in carcere, per volere del suo stesso assistito. (ANSA).