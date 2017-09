(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 21 SET - Non c'è nessuna bambina chiamata Frida o Frida Sofia intrappolata sotto le macerie della scuola elementare Enrique Rebsamen, crollata per il terremoto che ha scosso Citta' del Messico. Lo ha detto il sottosegretario messicano per la Marina, Angel Enrique Sarmiento. Non ci sono bambini, ha spiegato. Se vi è un sopravvissuto sotto le macerie si tratterebbe di una persona adulta, probabilmente che era impiegata nella scuola.