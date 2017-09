A fuoco l'industria Roncadin, colosso mondiale pizze

Attorno alle ore 10 è stato domato il vasto incendio che dalle 5.30 di stamani è divampato alla Roncadin di Meduno (Pordenone). Sul posto hanno operato una quarantina di vigili del fuoco dei Comandi provinciali di Pordenone e Udine e personale della Base Usaf di Aviano (Pordenone), per un totale di circa 15 mezzi.

I danni alla struttura sono ingenti: secondo quanto ha riferito il fondatore dell’azienda, Edoardo Roncadin, incontrando i giornalisti, la prima stima sarebbe vicina ai 50 milioni: «Ogni linea produttiva costa 10 milioni - ha rilevato - e ne sono andate distrutte quattro. Oltre a questo ci sono i danni ai capannoni, divorati dalle fiamme».

Una stima che riguarda soltanto le strutture e che non tiene conto della mancata produzione: «Per il momento i riflessi sono incalcolabili - ha concluso - tutto dipende se avremo la capacità e la possibilità di mantenere le commesse e i clienti che abbiamo in giro per il mondo».