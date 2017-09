Insegnante uccisa: gup in camera consiglio, attesa sentenza

(ANSA) - IVREA (TORINO), 22 SET - Ultima udienza in tribunale a Ivrea del processo per l'omicidio di Gloria Rosboch, l'insegnante di Castellamonte scomparsa il 13 gennaio 2016 e ritrovata senza vita un mese dopo in una discarica. Il pm Giuseppe Ferrando ha preso la parola per un leggero ritocco dei capi d'accusa e il gup Alessandro Scialabba si è ritirato in camera di consiglio. Per l'imputato principale, Gabriele Defilippi, il procuratore aveva chiesto l'ergastolo. (ANSA).