(ANSA) - MILANO, 22 SET - L'allarme sonoro e luminoso è scattato a mezzanotte e mezza, nella notte fra il 20 e il 21 settembre: il portale laterale del Duomo di Milano da cui normalmente entrano i fedeli (altro è quello per i visitatori) era aperto. Sul posto, spiegano dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, sono arrivate le forze dell'ordine e il personale della Fabbrica, che si occupa della manutenzione della cattedrale, che hanno fatto una bonifica. Il controllo non ha dato riscontri ma si sta verificando se tutte le telecamere erano accese e cosa abbiano ripreso, dato che il Duomo è il cuore della città e forse il luogo in assoluto più sensibile dal punto di vista della sicurezza. Ormai da tempo all'ingresso nell'orario di apertura (dalle 8 alle 19), ci sono soldati con il metal detector che controllano chi entra.