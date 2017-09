CasaPound e collettivi in piazza a Napoli,interviene polizia

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - Momenti di tensione ieri sera a piazza Principe Umberto a Napoli dove alcune decine di militanti di CasaPound e altrettanti dei collettivi studenteschi si sono ritrovati in piazza. L'intervento del reparto mobile di polizia, presente in forze, ha scongiurato che le due fazioni venissero a contatto. A provocare la contromanifestazione dei collettivi il volantino con cui CasaPound ha promosso il presidio in cui si vedono tre persone di colore dietro la scritta 'Fermiamo spaccio degrado e violenze'. I due gruppi si sono sciolti senza che si registrassero disordini.