Gli anti Brexit preparano manifestazione a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 22 SET - Sono in corso in piazza Santa Maria Novella a Firenze i preparativi per la manifestazione dei no Brexit, in vista del discorso a Firenze del primo ministro inglese Theresa May. Striscioni e molte bandierine azzurre con il cerchio di 12 stelle dell'Ue sono state portate in piazza da un gruppo di inglesi che vivono a Firenze. Una ragazza mostra sorridendo una maglietta su cui è scritto 'Theresa! Stop pissing on your chips', dove le patatine escono dalla bandiera dell'Unione europea. New Europeans, organizzazione europea con sede a Londra e a Bruxelles per la difesa dei diritti dei cittadini Ue, ha annunciato anche una marcia silenziosa nel centro della città. "Chiediamo che i diritti dei cittadini Ue in Gran Bretagna e dei britannici in Ue vengano rispettati. Questo vuol dire - afferma Roger Casale di News Europeans - che sia il Regno Unito che l'Ue dovrebbero smettere di negoziare strumentalizzando la vita delle persone, e cominciare invece a lavorare al quadro legale di garanzie immediate".