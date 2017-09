Vendola, consiglierei a Giuliano più umiltà con la sinistra

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "A Giuliano consiglierei un po' di umiltà con il mondo della sinistra". Lo ha detto Nichi Vendola nel corso della Festa nazionale di Sinistra Italiana. "A chi è stato eletto in Parlamento nelle liste di rifondazione comunista - osserva l'ex presidente della Regione Puglia - a chi è diventato sindaco sulla base di una battaglia di un piccolo partito come era Sinistra ecologia libertà contro il centrosinistra delle nomenclature, e che a quell'epoca si chiamava, badate bene, Bersani-D'Alema, vorrei consigliare soltanto un po' di umiltà nel rapporto con questo mondo di sinistra... Giuliano mi sembra molto generoso, soprattutto nei confronti di se stesso". Sintetizzando il dibattito a sinistra con l'ex sindaco di Milano, Vendola aggiunge: "E' come se ti dicessero che per vivere ti devi suicidare...Ecco io coltivo un altro tipo di sopravvivenza".