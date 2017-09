Salvini, prostituzione va regolamentata e tassata

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Una delle prime leggi che mi piacerebbe che il Parlamento approvasse riguarda la regolamentazione della prostituzione. La prostituzione è un lavoro, non do giudizi morali, come tutti gli altri lavori deve essere regolamentato, tassato, riportato nell'ambito della normalità. L'ordinanza di Nardella? Ma va, se è il mestiere più antico del mondo è inutile fare disquisizioni morali. Ci sono delle donne che lo fanno per scelta e devono poterlo fare in maniera controllata, pulita, alla luce del sole, pagando le tasse. Regolamentare la prostituzione porterebbe almeno 2 miliardi di euro nelle casse dello Stato. Su questo vorrei capire Berlusconi e tutti gli altri come la pensano". Lo afferma Matteo Salvini parlando a Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi Niccolò Cusano.