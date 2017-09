(ANSA) - BARCELLONA, 22 SET - Il governo spagnolo del premier Mariano Rajoy ha previsto "tutti gli scenari" per impedire lo svolgimento del referendum di indipendenza catalano del 1/o ottobre, ha affermato dopo la riunione settimanale del consiglio dei ministri il portavoce dell'esecutivo Inigo Mendez de Vivo. Il portavoce ha ribadito che "il referendum è illegale e non si terrà". Menendez de Vigo ha confermato l'invio di rinforzi di polizia in Catalogna, senza precisare quanti agenti saranno trasferiti.