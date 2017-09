(ANSA) - MOSCA, 22 SET - Pesantissima gaffe a Mosca da parte dello scultore che ha lavorato alla statua di Mikhail Kalashnikov - l'inventore del celebre mitra - recentemente inaugurata nella capitale russa. Impresso sul piedistallo, infatti, è stato inciso il diagramma tecnico in tre dimensioni del fucile tedesco concorrente Sturmgewehr 44, vero e proprio antagonista dell'AK-47, che servì da base d'ispirazione per Kalashnikov e tutti gli altri ingegneri chiamati nel dopoguerra a progettare un fucile d'assalto per l'Unione Sovietica. Lo scultore, Salavat Sherbakov, ha confessato di aver scaricato da internet il disegno incriminato ma di aver anche seguito le indicazione degli esperti. "Senz'altro - ha detto - se abbiamo fatto un errore lo correggeremo". Lo riportano i media russi.