Incidenti lavoro: tre operai feriti da fiammata nel Salento

(ANSA) - LECCE, 22 SET - Tre operai sono rimasti feriti questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto nella zona industriale tra Lecce e Surbo, all'interno di un'azienda operante nel settore della meccanica e ubicata in viale Spagna. I tre, da quanto si apprende, sarebbero stati investiti da una fiammata improvvisa fuoriuscita dal quadro elettrico mentre erano intenti a sostituire un differenziale nella cabina di cablaggio. Sono gravi le condizioni di uno dei tre, un uomo di 44 anni di Brindisi rimasto ustionato al volto e ad un braccio e trasportato in codice rosso, con un'ambulanza del 118, al Centro grandi ustionati dell'ospedale Perrino di Brindisi. Gli altri due operai invece sono stati ricoverati all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Sull'accaduto indagano i carabinieri e gli ispettori dell'Asl di Lecce.