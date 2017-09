(ANSA) - SAN JUAN (PORTO RICO), 22 SET - Le autorità di Porto Rico hanno reso noto che almeno 6 persone sono morte a seguito del passaggio dell'uragano Maria. Il responsabile del dipartimento di pubblica sicurezza di Porto Rico, Héctor M. Pesquera, ha precisato che le autorità sono al corrente di "altre possibili vittime", ma non sono in grado di confermale. Le sei persone sono morte in tre municipalità, a Utuado, Toa Baja e Bayamón.