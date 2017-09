Market espone calendario Mussolini, denuncia Anpi

(ANSA) - VALLECROSIA (IMPERIA), 22 SET - Diventa un caso il calendario con l'immagine di Benito Mussolini esposto in un supermercato a Vallecrosia (Imperia). Il calendario è stato visto da una turista che ne ha denunciato la presenza all'Anpi, la cui responsabile di Sanremo, Amelia Narciso, ha scritto alla direzione centrale della catena, la Crai, che rifornisce il punto vendita, appartenente a Roberto Lo Castro, chiedendone l'immediata rimozione. "Questa estate un turista ha avuto la sgradita sorpresa di trovare alla cassa, in bella mostra, un calendario con le foto di Mussolini", ha osservato, spiegando che "l'Anpi si è subito attivata, affinchè questo squallido reperto venisse rimosso". Narciso ha riferito che malgrado la sede centrale della catena "che vanta un proprio codice etico" sia stata informata, oltre alla Prefettura, "a tutt'oggi, nulla è cambiato". Il calendario, sostiene Narciso, non è stato rimosso neppure con l'intervento della polizia municipale, sollecitata dal consigliere comunale Claudio Gibelli (Pd), iscritto Anpi. L'Anpi ora sollecita l'intervento dei Carabinieri. "Me l'ha regalato un amico che è stato a Predappio - racconta il titolare - il calendario era bello, in quanto raccontava, con fotografie, la storia del fascismo, e io l'ho appeso. Un calendario come tanti altri: quelli di Stalin o Che Guevara, ad un esempio"."Se ne avessi comprati mille, li avrei venduti tutti, visto che un sacco di gente me li ha chiesti", ha aggiunto. (ANSA).