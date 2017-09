Sulla statua di Kalashnikov c'è il mitra sbagliato

Chiamatela legge del contrappasso, karma, coincidenza. Oppure semplicemente botta di sfortuna. Ma di quelle coi fiocchi. Fatto sta che alla base della statua di Mikhail Kalashnikov, recentemente inaugurata in pompa magna a Mosca, è stato raffigurato il "diagramma esploso" - una sorta di radiografia 3D delle parti che compongono il celebre mitra - del fucile d’assalto tedesco Sturmgewehr 44. Ovvero l’arma che (alla meglio) ispirò Kalashnikov nella progettazione del suo AK-47.

Una gaffe grave, in Russia. Kalashnikov infatti è un eroe nazionale e la mitologia popolare incensa il suo mitra, tra i più versatili, letali e diffusi al mondo, come uno dei grandi traguardi dell’Unione Sovietica e, per estensione, della Russia. Che l’AK-47 possa invece essere una gran scopiazzatura dello Sturmgewehr (StG 44) inventato da Hugo Schmeisser è un’ipotesi vista in Russia come lesa maestà. Ma del tutto plausibile.

I sovietici erano infatti riusciti a mettere le mani sulle parti originali dello Sturmgewehr 44 inventato da Schmeisser - il primo fucile d’assalto automatico - e ne produssero circa 50 esemplari dopo l’occupazione dell’Armata Rossa della Germania orientale; oltre 10.785 diagrammi tecnici del periodo nazista furono scoperti dai russi e confiscati. Schmeisser, geniale designer del Terzo Reich, venne così portato in Unione Sovietica nell’ottobre del 1945, nello stabilimento produttivo di Izhevsk, insieme ad altri 16 ingegneri tedeschi. Ci restò fino al 1952. A Izhevsk, per un certo periodo, si trovò anche Kalashnikov, allora a capo dei giovani comunisti dello stabilimento. Solo una coincidenza?

E’ un fatto che la competizione lanciata dall'esercito per la progettazione di un fucile d’assalto per l’Armata Rossa venne lanciata proprio nel 1945 e Kalashnikov, in un primo momento, non vi partecipò neppure. Poi il gran "ripescaggio". E quindi l'epifania dell’AK-47 e l’entrata in servizio nel 1949. Lo stesso Kalashnikov è stato alquanto ondivago nel descrivere la sua relazione con lo Sturmgewehr 44: prima ha negato ogni legame fra i due fucili - nonostante la somiglianza - poi ha ammesso di essersi ispirato "un pochino" all’arma tedesca. Che il lavoro di Schmeisser in Urss sia ancora protetto dal segreto militare non fa che aumentare i sospetti di una parentela fra i due fucili e l'esigenza di Mosca di promuovere un eroe sovietico.

Questo però spiega bene perché lo storico Yuri Pasholok, quando si è reso conto che sulla statua di Kalashnikov ci stava il diagramma tecnico del StG 44, ha strabuzzato gli occhi. "Non ditemi che è stato un incidente: uno dovrebbe venire picchiato pubblicamente per una cosa del genere!", ha scritto su Facebook. Lo scultore, Salavat Sherbakov, ha confessato di aver scaricato da internet il disegno incriminato ma di aver anche seguito le indicazione degli esperti. "Se abbiamo fatto un errore - ha detto - lo correggeremo". La "rettifica" è stata poi confermata per direttissima: lunedì il pannello incriminato verrà già sostituito con il diagramma corretto.